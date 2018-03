Policiamento promete rigor na Vila Belmiro Embora o clássico deste domingo com o São Paulo não tenha despertado grande interesse, 350 policiais vão trabalhar, fora e dentro da Vila Belmiro, a partir do meio-dia, para prevenir acidentes, em razão da grande rivalidade entre as duas torcidas. As ruas próximas ao estádio serão interditadas e o policiamento promete rigor na revista dos torcedores. O clube vai utilizar 10 câmaras de televisão para monitorar a movimentação dos torcedores, inclusive na parte externa do estádio. O equipamento será usado experimentalmente e se aprovado passará a ser definitivo, em cumprimento ao que determina o Estatuto do Torcedor para estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas.