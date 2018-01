Política anima o camarada Ademir da Guia Ademir da Guia entrou sem partido e saiu camarada segunda-feira à noite no Salão Social do Parque Antártica. Diante de progressistas como o líder do governo na Câmara, Aldo Rebelo, e conservadores como o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, o ex-meia-esquerda assinou, sob aplausos, sua filiação ao PC do B. ?Estou muito feliz de ver toda essa gente aqui, não esperava. Essa história tomou um vulto muito grande depois que minha caricatura saiu no Estadão. Teve gente que me ligou dizendo que ia arrumar trinta, quarenta votos para mim. E isso sem eu ser candidato a nada. Confesso que isso acaba me motivando a pensar?, disse Ademir. Principal responsável pelo ingresso de Ademir no partido, o deputado Aldo Rebelo era o retrato da satisfação. ?É uma grande honra e uma grande responsabilidade, porque o Ademir da Guia tem uma importância enorme na história deste País. É um homem que sempre falou pelos gestos e economizou palavras.? Nádia Campeão, secretária municipal de Esportes, assegurou que o fato de Ademir não demonstrar conhecimento das propostas do partido, muito menos sobre comunismo, não representa problema. ?Ninguém entra sabendo. Eu mesma, no final dos anos 70 quando ingressei no partido, era integrante do movimento estudantil, não sabia nada. Com o tempo as pessoas vão se informando.? Além de políticos e muitos conselheiros, também prestigiaram o evento colegas do esporte, como Dorval (bicampeão mundial com o Santos em 62 e 63), fãs e companheiros de Ademir. ?O esporte precisa de gente honesta como o Ademir, tenho certeza que ele vai representar muito bem o Palmeiras?, disse Dudu, parceiro de meio-campo nos anos 70. ?Apesar de nunca tê-lo visto jogar, é uma honra muito grande para mim?, disse o mesatenista Hugo Hoyama, palmeirense, oito medalhas em Pan-Americanos. Vários militantes do movimento Muda Palmeiras, de oposição a gestão Mustafá Contursi, estiveram presentes. Como o evento não era fechado, também circulava pela festa o sócio Renato Rechi ? que por ter entrado nas dependências sociais com uma camisa do movimento, no último dia 26, foi suspenso do clube por 150 dias. Após um grupo de integrantes puxar coro no meio do salão, ?um dois três, quatro cinco mil, viva o partido comunista do brasil?, um conselheiro vitalício comentou. ?A que ponto chegamos, meu pai deve estar se revirando no túmulo.?