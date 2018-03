Polivalente, Elias é apresentado pelo Corinthians

Lateral-direito, volante, meia e atacante. De uma só vez, o Corinthians encontrou solução para várias posições. E em apenas um jogador. Elias, ex-Ponte Preta, foi apresentado ontem pela manhã no Parque São Jorge e garantiu ser polivalente, pronto para ajudar Mano Menezes em qualquer uma das posições. "Fiquei um tempo parado, mas em uma semana estou pronto, à disposição para ajudar o time. Em qualquer posição, pois me adapto bem", garantiu, com ar de marrento, cabelo arrepiado, cara fechada e com um discurso fora do habitual, por orientação do pai, Eliseu. Elias assinou por três temporadas e demonstrou ser esclarecido e conhecedor do futebol. "Sempre escuto o que ele me diz, pois me ajuda muito. Mas também me corneta. Se eu fizer cinco gols, ele ainda vai dizer que não está bom", se soltou. De cara, Elias parecia assustado com a nova casa. No fim, acabou dando gargalhadas pelo fato de dizer que se espelha em Ronaldo [recentemente envolvido em confusão com travestis], Robinho e Lampard, do Chelsea. "Os observo apenas por ser um jogador versátil. Meu futebol não é parecido com o Robinho, ele já fez grande carreira, preciso melhorar muito e exerço uma função diferente, que ele não se adaptaria." Aos 23 anos, completados nesta sexta-feira, Elias definiu como "presente magnífico" chegar a um clube grande. Após ficar 8 anos nas categorias de base do arqui-rival Palmeiras, passou pelas equipes profissionais de Náutico, São Bento, Juventus e Ponte Preta. "Agora, estou na maior torcida de São Paulo, no time mais visto no mundo", exagerou. Esta orientação veio do presidente Andrés Sanches. "Por isso tenho tudo para evoluir ainda mais na minha carreira." Tentando fugir das perguntas sobre qual seu time de coração, passou por saia justa. "Acho que nenhum jogador deve revelar o time que torce", afirmou, também evitando beijar o símbolo do Corinthians. E não falar sobre o padroeiro São Jorge. "Aqui temos é de jogar bola. E meus familiares e amigos estão sempre torcendo por mim." Elias quer fazer carreira no Corinthians, se destacar no Parque São Jorge e depois se transferir para o futebol europeu. Por quê? "Pois já estou no maior do Brasil. Aqui no País não há clube maior."