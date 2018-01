Pólo: Brasil vence a Argentina Em uma partida dura e de alto nível técnico, o Brasil venceu neste sábado a forte equipe da Argentina por 9 a 7 no Polo Hípico, na Sociedade Hípica Paulista, no Brooklin, zona sul. A vitória com sabor de revanche - uma vez que o Brasil perdeu por 11 a 6 no ano passado, na Argentina - foi muito comemorada por Ricardo Mansur Filho (filho do antigo dono do Grupo Mappin), artilheiro do jogo, com quatro gols. "Os argentinos são os melhores do mundo no esporte e há também toda aquela rivalidade entre os dois países. Foi muito bom vencê-los", disse Mansur. Mansur acredita que o esporte elitista (cada cavalo custa de US$ 15 mil a US$ 50 mil e em cada jogo são utilizados, no mínimo, seis cavalos) pode se tornar popular no País se for mais divulgado. "Na Argentina os jogadores são vistos como rei, são parados na rua e são autógrafos. Temos de enxergar o pólo como esporte e, não se ele foi feito para o rico ou para o pobre", opina. Para José Eduardo Kalil, presidente da Federação Paulista de Pólo a modalidade só vai se tornar popular quando as empresas passarem a apoiá-la. "Precisamos atrair público e divulgar mais o esporte no País", falou.