Polonês Gorawski é o primeiro a ser cortado da Copa O meia Damian Gorawski, que atua no futebol FC Moscou, da Rússia, foi cortado da seleção da Polônia e se tornou o primeiro jogador a ser substituído na lista divulgada pela Fifa na última quinta-feira. Em seu lugar, entrará o zagueiro Bartosz Bosacki, que joga no Lech Poznan. O médico da seleção polonesa, Jerzy Grzywocz, informou que os exames médicos de Gorawski registraram problemas cardíacos, e que o jogador não teria condições de disputar o Mundial. "Esses testes não permitem que arrisquemos sua saúde e sua vida", afirmou o técnico Pawel Janas. A comissão técnica vai enviar a documentação médica à Fifa para confirar o corte. A Polônia chegou nesta segunda-feira à Suíça, onde realiza a etapa final de preparação para a Copa. No domingo, antes de viajar, o técnico da seleção, Pawel Janas, e o volante Jacek Krzynowek visitaram o primeiro-ministro do país, Kazimierz Marcinkiewicz, e lhe deram de presente uma bola, autografada por todos os jogadores, e uma camisa da seleção com seu nome grafado. A Polônia estréia na Copa no dia 9 de junho, contra o Equador, em Gelsenkirchen. Nos dois últimos amistosos, enfrenta a Colômbia, em 30 de maio, em Chorzow, e a Croácia, no dia 3 de junho, em Wolfsburg, já na Alemanha.