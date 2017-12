Polônia e Itália jogam de luto por atentado As seleções de Polônia e Itália estiveram de luto no amistoso de hoje em Varsóvia. O confronto quase foi cancelado, por causa da morte de soldados italianos em atentado no Iraque. A confirmação veio apenas no fim da tarde. Os poloneses foram mais eficientes e venceram por 3 a 1. Bak abriu o marcador aos 6 minutos, Klos aumentou aos 18, Cassano descontou aos 20 do primeiro tempo. Na fase final, Krzynowek fechou o resultado aos 40 minutos. A Itália está classificada para a fase principal da Eurocopa de 2004.