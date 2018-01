Polônia e Ucrânia são escolhidas para sediar Eurocopa 2012 O presidente da Uefa, o francês Michel Platini, anunciou nesta quarta-feira que Polônia e Ucrânia organizarão juntas a Eurocopa de 2012. A candidatura venceu a da Itália e o projeto de parceria entre Croácia e Hungria. É a terceira vez que a competição será organizada por mais de um país. O Comitê Executivo da Uefa, reunido na Prefeitura de Cardiff, decidiu o nome do organizador já na primeira votação, na qual, segundo fontes da entidade, Polônia e Ucrânia obtiveram a maioria absoluta com 8 votos. A Itália, que era a grande favorita, obteve 4 votos, e o projeto da Hungria e da Croácia não recebeu nenhum. Com o resultado, a Eurocopa retorna aos países do Leste Europeu, que não organizavam a competição desde 1976, quando foi disputada na antiga Iugoslávia. "Finalmente, o grande acontecimento foi para dois países que não tiveram oportunidades de melhorar o futebol. A Eurocopa será um marco na história comum destas duas nações", disse o presidente da Federação Polonesa, Michal Listkiewicz. Apoio ao Leste A candidatura de Polônia e Ucrânia, que pedia que "a Europa olhasse para o Leste", conseguiu impressionar na terça-feira o Comitê Executivo da Uefa com uma apresentação que contou com a presença, entre outros, do atacante ucraniano do Chelsea, Andriy Shevchenko, do goleiro polonês do Liverpool, Jerzy Dudek, e do campeão mundial dos pesos pesados, Vitali Klitschko. A ex-atleta polonesa e membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) Irena Szewinska e o presidente do Comitê Olímpico da Ucrânia, Serguei Bubka, compartilharam a esperança da escolha. A Polônia e a Ucrânia garantem um grande apoio social à competição, aceita por 85% dos ucranianos e por 66,5% dos poloneses. As cidades ucranianas de Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev e Lviv, e as polonesas Gdansk, Poznan, Varsóvia e Wroclaw, segundo dados da Uefa, sediarão o torneio, que cumprirá um dos principais objetivos de Platini, que é o de estender os benefícios do futebol por toda a Europa, não somente entre as grandes nações. Interferências não pesaram na escolha As advertências da Uefa e da Fifa ao governo polonês por possíveis ingerências políticas na federação de futebol do país e a investigação realizada pela Promotoria polonesa, em setembro de 2006, sobre a possível fraude de partidas, não interferiram nas chances da candidatura ganhadora. A situação política da Ucrânia, após a dissolução do Parlamento, decretada em 2 de abril pelo presidente do país, Viktor Yushchenko, também não prejudicou o projeto. "Polônia e Ucrânia foram escolhidas e são ganhadoras merecidamente. No entanto, não há perdedores, e sim candidaturas que desta vez não ganharam", afirmou Platini. O ex-jogador francês, que assumiu a Presidência da Uefa em janeiro, elogiou "o esforço realizado pelas três candidaturas e a paixão pelo futebol" vista nelas. "O processo é um tributo a cada uma das cinco federações nacionais envolvidas, a seus torcedores e às autoridades políticas, que deram um grande apoio a suas respectivas candidaturas", acrescentou. Lato diz que escolha é ´histórica´ O ex-atacante Gregorz Lato, um dos maiores nomes da história da seleção polonesa, disse que a nomeação de seu país e da Ucrânia como sedes da Euro 2012 é um fato "histórico". "É um acontecimento histórico para o esporte e para o desenvolvimento tanto da Polônia como da Ucrânia. Não é de se estranhar que o povo está festejando em grande estilo", afirmou o ex-jogador. O artilheiro da Copa do Mundo de 1974 assegurou que seu país aproveitará da melhor forma a oportunidade, tanto para desenvolver as infra-estruturas como o futebol polonês. "Temos certeza que saberemos aproveitar a chance para desenvolver as instalações esportivas, a hotelaria, a infra-estrutura de estradas e, não menos importante, a qualidade do futebol polonês", disse Lato. O ex-jogador fez parte da geração da seleção polonesa mais bem-sucedida da história, que conquistou o terceiro lugar nos Mundiais de 1974 e 1982. Todo as sedes e finais 1960 - França (final: URSS 2 x 1 Iugoslávia) 1964 - Espanha (final: Espanha 2 x 1 URSS) 1968 - Itália (final: Itália 2 x 0 Iugoslávia) 1972 - Bélgica (final: Alemanha 3 x 0 URSS) 1976 - Iugoslávia (final: Checoslováquia 2 (5) x 2 (3) Alemanha) 1980 - Itália (final: Alemanha 2 x 1 Bélgica) 1984 - França (final: França 2 x 0 Espanha) 1988 - Alemanha (final: Holanda 2 x 0 URSS) 1992 - Suécia (final: Dinamarca 2 x 0 Alemanha) 1996 - Inglaterra (final: Alemanha 2 x 1 República Checa) 2000 - Bélgica/Holanda (final: França 2 x 1 Itália) 2004 - Portugal (final: Grécia 1 x 0 Portugal) 2008 - Áustria/Suíça 2012 - Polônia/Ucrânia *Atualizado às 12h30