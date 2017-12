Polônia jogou muito bem, diz técnico após a vitória O técnico da Polônia, Pawel Janas, ficou satisfeito com o desempenho da equipe na vitória deste sábado sobre a Croácia, por 1 a 0, em Wolfsburg. O time vinha de derrota por 2 a 1 para a Colômbia, em casa, com direito a levar um gol do goleiro colombiano. "Jogamos muito bem. Eu gostei da apresentação do meu time", resumiu o treinador, que não quis adiantar se a equipe que começou a partida será a que estreará na Copa contra o Equador, dia 9. "Tenho 23 jogadores e confio em todos.´´ Janas, que é criticado em seu país por deixar de fora o goleiro Dudek, do Liverpool, também não confirmou se manterá o sistema com quatro zagueiros, cinco jogadores do meio-de-campo e apenas um atacante utilizado contra os croatas. "Esquemas táticos mudam", limitou-se a dizer.