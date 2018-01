Polônia: no mínimo, a respecagem A Polônia venceu a Áustria por 3 a 2, neste sábado, e manteve a liderança do Grupo 6 das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. O resultado levou o time aos 21 pontos, dois a mais que a Inglaterra, que tem um jogo a menos. Mesmo restando ainda duas rodadas para o fim da competição, a Polônia já garantiu, no mínimo, o segundo lugar da chave, que lhe dá o direito de disputar a repescagem. Isso porque a terceira colocada, a Áustria, embora tenha uma partida a menos, só pode chegar aos 20 pontos.