Polônia perde amistoso para Colômbia com gol de goleiro Com um gol do goleiro Luis Martínez, a seleção da Colômbia derrotou a Polônia por 2 a 1, nesta terça-feira, em Chorzow, no último amistoso dos poloneses, em casa, antes de estrear na Copa do Mundo. Os colombianos, que não estarão no Mundial da Alemanha, abriram o placar com Elkin Murillo, aos 20 minutos do primeiro tempo, mas um lance inusitado, aos 18 da segunda etapa, marcou a partida. Depois de fazer uma defesa, o goleiro Luis Martínez chutou forte para jogar a bola no ataque colombiano. Ela ganhou altura e quicou no chão pouco antes da área da Polônia sem bater em ninguém. O goleiro polonês Tomasz Kuszczak imaginou que, por isso, a bola sairia por cima do travessão, mas foi enganado e a Colômbia fez 2 a 0. Aos 46, Ireneusz Jelen descontou para os poloneses. Em Jablonec, a República Checa bateu a Costa Rica por 1 a 0, com um gol de Vratislav Lokvenc, aos 37 minutos do segundo tempo. As duas seleções estão na Copa. Os checos integram o grupo E com Itália, Gana e Estados Unidos. A equipe da América Central, dirigida pelo brasileiro Alexandre Guimarães, está no grupo A ao lado de Alemanha, Equador e Polônia.