Polônia vence Arábia Saudita em amistoso por 2 a 1 Em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Alemanha realizado nesta terça-feira, em Riad, a Arábia Saudita, treinada pelo brasileiro Marcos Paquetá, perdeu para a Polônia por 2 a 1. O atacante Lukasz Sosin foi o autor dos dois gols poloneses, enquanto que o zagueiro Redha Tukar descontou para os árabes. A Arábia Saudita está no Grupo H, ao lado de Espanha, Ucrânia e Tunísia. Já a seleção da Polônia está no Grupo A, com Alemanha, Equador e Costa Rica. A Copa do Mundo começa no dia 9 de junho.