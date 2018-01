Polônia vence e passa a Inglaterra A Polônia goleou o Azerbaijão, do técnico brasileiro Carlos Alberto Torres, por 3 a 0 neste sábado, chegou aos 18 pontos ganhos e assumiu a liderança isolada do Grupo 6 das Eliminatórias Européias da Copa do Mundo de 2006. Os gols do jogo foram marcados por Frankowski, Klos e Maciej Zurawski. Com a vitória, os poloneses superaram a Inglaterra, que soma 16 pontos e folgou na rodada. A Áustria é terceira colocada no grupo com 11 ponto e a Irlanda aparece em 4º com 3. Gales e Azerbaijão ocupam a lanterna com apenas 2 pontos até aqui.