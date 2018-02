Pommê, o melhor no tênis de cadeira ?Meu voleio é melhor que o do Guga. Quando o Guga vai para a rede chego a fechar os olhos.? A afirmação é de Maurício Pommê, ele também um tenista, mas de cadeira de rodas. Pommê, de 34 anos, está em Kwanis, na Holanda, onde a partir desta quinta-feira joga um torneio de 6 mil euros (US$ 7,2 mil), preparatório à sua primeira paraolimpíada, em Atenas, de 17 a 28 de setembro. O cadeirante paulistano, número 1 do País e 76º do mundo, viajou com Carlos Jordan, o ?Jordan?, de Brasília, que também vai a Atenas. Depois de Kwanis os dois seguirão para Utrecht, também na Holanda, para jogar um torneio de 8 mil euros (US$ 9,7 mil). Na volta, haverá a etapa paulista do Circuito Brasileiro de Tênis em Cadeira de Rodas, de 15 a 18 de julho, na sua academia de Pommê, na Mooca. E em agosto um torneio internacional em Washington (EUA). Pommê era um tenista ?primeira classe?, praticando desde os 10 anos de idade. Em novembro de 1997 caiu de uma altura de 13 metros quando ?se meteu a consertar o telhado? da academia que tinha no Tatuapé com seu técnico atual, Eduardo Eche. Ficou com paralisia medular, mas incentivado pelos amigos, que lhe deram uma cadeira, não desistiu do esporte. Em 2000 ele disputou o primeiro Mundial da modalidade em Paris e a partir daí conseguiu títulos no Chile, na Holanda, na Austrália. ?Comecei a ver que dava mesmo. Até para ganhar de aluno que joga em pé. Dá para ganhar de um quinta classe. Tenho a mão pesada.? Pommê também ganhou patrocínio da Aveia Ferla, que ajuda nas despesas de viagens. Ele se considera um novato na modalidade, mas já consegue algumas ?manhas?, como girar a cadeira. Diz que paralisados medulares como ele têm mais dificuldade jogando contra amputados, que são mais leves. Nos torneios, em chaves de 16, normalmente entram todos juntos ? amputados, medulares e paralíticos. Pommê é brincalhão e diz que outra dificuldade dos cadeirantes nas viagens é a hora de tomar banho. ?E o medo de se afogar na banheira? Mesmo lá fora nem todos os banheiros são adaptados. Viajar sozinho é um problema.?