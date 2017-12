Ponte: 21 jogadores já abandonaram o clube Perder jogadores por atraso no pagamento dos salários já virou rotina na Ponte Preta. Por isso, o técnico Abel Braga mandará a campo o "que der e puder" diante do São Paulo, neste domingo, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não esconde a insatisfação pelas seguidas baixas. "Temos que resolver um problema por dia na Ponte Preta. Vou colocar os jogadores que estiverem à disposição", afirma. A lista de desertores chega a incrível marca de 21 nomes. O último a assiná-la foi o meia Luizinho Vieira, de 32 anos, que reclama sete meses de salários atrasados. O jogador poderá ainda retornar ao clube campineiro mediante o acerto de pelo menos uma parcela que seria suficiente para evitar despejo do apartamento onde mora, ligar o telefone que foi cortado e pagar as despesas básicas do mês. Outros casos recentes foram do zagueiro Rodrigo, que há duas semanas desapareceu do clube sem dar explicações, seguindo o mesmo procedimento do atacante Fabrício Carvalho, que há dois meses também sumiu. Os dois entraram na Justiça do Trabalho contra o clube. A lista de desertores é extensa. Alguns abandonaram o clube, mas a maioria cobra direitos na Justiça. Além de Luizinho Neto e Rodrigo, a lista é formada pelos seguintes jogadores: Hiran (goleiro); Luciano Baiano, Daniel e Elivélton (laterais); Marinho e Alex (zagueiros); Izaías, Fabinho e Reginaldo Vital (volantes); Dionísio, Wesley, Humberto, Alex Oliveira e Caíco (meias); Fabrício Carvalho, Hernâni, Itamar, Sérgio Alves e Rafael Marques (atacantes). Mesmo com as adversidades, a Ponte Preta mantém o "Esquema Tricolor". Os ingressos de arquibancada serão vendidos a R$ 10,00, com meia-entrada a R$ 5,00. A vitória sobre os paulistanos seria de extrema importância para distanciar a equipe do rebaixamento , já que atualmente ocupa a 21ª posição e soma 46 pontos. Segundo o matemático Tristão Garcia, o clube precisa somar quatro dos nove pontos possíveis. O problema de tudo isso fica para os tabus a serem quebrados no Majestoso, onde a Ponte amarga um jejum de quatro anos sem vitórias diante do São Paulo. Para piorar, no domingo contabilizará 144 dias sem sair vitorioso de seu estádio. Abel Braga também tem dúvidas para escalar a equipe. O lateral-direito Marquinhos, suspenso devido a expulsão contra o Coritiba, deverá ser substituído por Carlos Alexandre. Mas, o júnior Dênis e o meia Waguinho também brigam pela vaga na posição. No mei o de campo, Piá retorna de suspensão e deve assumir a vaga de Ângelo ou Romeu.