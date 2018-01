Ponte abaixa o preço dos ingressos Precisando de um empate contra o Santo André, domingo à tarde, em Campinas, para escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista, a Ponte Preta espera contar com o apoio de sua torcida. A diretoria do clube, inclusive, abaixou o preço dos ingressos de R$ 15,00 para R$ 7,00 e espera que cerca de 5 mil pessoas estejam no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte tem 22 pontos, ocupa a 13ª posição e se livra da Série A2 com o empate diante do Santo André. E o técnico Vadão confirmou o mesmo time que venceu o São Paulo, por 2 a 1, na última rodada, no Morumbi, dentro do esquema 4-5-1. A diretoria da Ponte promete priorizar o Campeonato Brasileiro só a partir de segunda-feira. Mas não esconde a existência de possíveis propostas pelos principais jogadores desta temporada, como o atacante Roger, o meia Harison e o zagueiro Rafael Santos. Por outro lado, dois jogadores estão perto de reforçar o clube: o atacante Izaías, da Inter de Limeira, e o atacante Gabriel, do Mogi Mirim. Outros nomes estão cotados, como o lateral-esquerdo Dickson e o meia Diogo Pires, ambos do União Barbarense.