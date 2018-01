Ponte abre negociações com Roth Depois de ver frustrada a negociação com o técnico Muricy Ramalho, a diretoria da Ponte Preta não perdeu tempo e já começou a negociar com Celso Roth, ex-Palmeiras, Inter-RS e Grêmio. Uma reunião na próxima sexta-feira deve definir, ou não, a contratação do gaúcho. Os dirigentes ponte-pretanos esperam anunciar o novo treinador até o próximo dia 16, quando os jogadores voltam das férias e reiniciam os trabalhos com o preparador físico Cristiano Nunes. Quanto ao time para o próximo ano, a diretoria espera a chegada do novo treinador para anunciar dispensas e possíveis contratações.