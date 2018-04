Ponte abre portas para Luis Fabiano e alinha acerto para Série B

Luis Fabiano está de volta ao estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O atacante de 37 anos e revelado nas categorias de base da própria Ponte Preta vai usar a estrutura do clube para se recondicionar fisicamente após passar por uma cirurgia no joelho, mas são grandes as chances dele defender o clube no restante do Campeonato Brasileiro da Série B.

Nesta sexta-feira, durante uma reunião com o presidente José Armando Abdalla, Luis Fabiano pediu para se recondicionar fisicamente a partir desta segunda-feira. As partes, inclusive, já alinharam um acordo para que o atacante vista as cores da Ponte Preta quando estiver totalmente recuperado. Isso pode levar de 45 a 60 dias.

"Eu adoro estar no Majestoso. Aqui é minha casa. Meu objetivo é me recondicionar fisicamente para poder voltar a jogar futebol aqui no Brasil", disse o atacante.

Em janeiro, Luis Fabiano realizou uma cirurgia no joelho direito e vinha se recuperando no Reffis do São Paulo. O atacante rescindiu em fevereiro o seu contrato com o Vasco, onde estava desde o ano passado, quando disputou apenas 20 jogos e marcou seis gols. No Rio de Janeiro, conviveu com muitos problemas físicos.

Natural de Campinas, Luis Fabiano foi revelado nas categorias de base da Ponte Preta, onde ficou por duas temporadas antes de se transferir para o Rennes, da França. Com passagens ainda por Porto (Portugal), Sevilla (Espanha) e Tianjin Quanjian (China), o atacante se tornou ídolo do São Paulo, clube que defendeu em quase 350 partidas e marcou 220 gols. Em 2010, foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Agora está na escala decadente.