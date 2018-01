Ponte acerta com mais dois veteranos A Ponte Preta fez uma aposta na experiência de alguns jogadores para se dar bem na temporada 2005. Assim, a diretoria acabou de confirmar as renovações dos volantes Marcus Vinícius, de 28 anos, e de Flávio, de 27 anos, uma vez que os experientes Romeu e o volante Lindomar já tinham acertado suas renovações em dezembro, antes mesmo da última rodada do Campeonato Brasileiro. O vice-presidente Marco Antônio Eberlin defendeu sua idéia, compartilhada pelo técnico Nenê Santana. "O lançamento de jogadores jovens é uma norma e até uma necessidade na Ponte Preta, mas não podemos abrir mão de jogadores experientes, que são bons exemplos para a garotada", argumentou o dirigente. Com quase todo o elenco já de contrato novo, a diretoria se volta suas atenções agora tentar manter no grupo o atacante Alecsandro, de 23 anos, um dos destaques do time mas que pertence ao Vitória. O clube baiano estaria exigindo um alto valor pelo empréstimo, o que poderia ser viabilizado somente após algum eventual negócio. O mais provável é a venda do lateral André Cunha para o Palmeiras, o que já estaria até acertado, mas que depende do término do processo eleitoral no clube do Parque Antártica.