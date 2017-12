Ponte acerta empréstimo de Élson A diretoria da Ponte Preta ainda não confirmou oficialmente por extrema cautela, mas já definiu a contratação, por empréstimo, do meia Élson, junto ao Sttutgart, da Alemanha. Ele é esperado em Campinas até o final de semana para se juntar ao elenco e, talvez, ser relacionado inclusive para o jogo contra o Paysandu, quarta-feira, em Belém, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os valores da transação não foram revelados, mesmo porque parte do atestado liberatório do atleta pertence ao Ituano e outra ao Palmeiras. Élson tem 23 anos, é paraense, e apareceu no futebol pelo Ituano. Depois passou pelo Vitória (BA) e Palmeiras, onde trabalhou com o técnico Estevam Soares. Este, na verdade, foi quem indicou o meia à diretoria, rasgando elogios às suas qualidades. A diretoria promete ainda buscar mais dois ou três reforços, priorizando um atacante e um zagueiro. A idéia é suprir a saídas do meia Harison, dos atacantes Roger, Frontini e Kahê. Vindo de sete derrotas consecutivas, a Ponte Preta realiza um período de treinos na cidade de Porto Feliz (SP) até o final de semana.