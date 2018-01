Ponte acerta retorno de Daniel A volta do lateral direito Daniel para a Ponte Preta está praticamente definida entre o jogador e a diretoria. Ele deve se apresentar ao técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, na próxima segunda-feira. Daniel já tinha sido liberado pelo Palmeiras para negociar sua volta ao Majestoso. O seu passe pertence, em partes iguais, aos dois clubes. Depois de várias reuniões, ele concordou em assinar contrato dentro das bases salariais do clube. Daniel se destacou na Ponte Preta em 1999 depois de ser contratado junto ao Desportiva do Espírito Santo. Já passou por dois clubes da capital: Corinthians e Palmeiras. Agora volta a ter nova chance em Campinas. O acerto com Daniel deve descartar a vinda de Luciano Baiano, ex-lateral do Guarani e que também é pretendido pelo Goiás. A direção da Ponte ainda espera definir o empréstimo do meia Hernani, do Atlético Mineiro, e fechar acordo para a vinda de Fabrício Carvalho, atacante do União Barbarense. O outro reforço seria um zagueiro experiente, que não deve ser Marinho, ex-Guarani e Grêmio, que receberia salários elevados para os padrões do clube.