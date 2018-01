Ponte acumula prejuízos no Brasileirão A vida da Ponte Preta está complicada. Não bastasse o grande número de jogadores no departamento médico e a falta de experiência no elenco, o time ainda convive com o prejuízo do Campeonato Brasileiro. Contra o São Caetano, na última rodada, o déficit foi R$ 4.364,08. Os 2.806 ingressos renderam aos cofres da Ponte Preta R$ 25.576,00, mas as despesas com a partida custaram R$ 29.940,03. "Para equilibrar as contas, seria necessário que 6.500 pessoas comparecessem aos nossos jogos em todas rodadas", afirmou o diretor financeiro, Mozart Nascimento. Enquanto a diretoria faz contas, o técnico Abel Braga reiniciou os trabalhos nesta terça-feira já visando o jogo do próximo domingo contra o Atlético-PR no estádio da Arena da Baixada, em Curitiba. Para este jogo, o treinador terá a volta do zagueiro Gerson, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não enfrentou o São Caetano no último final de semana.