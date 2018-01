Ponte adota esquema defensivo em Goiás De olho na reabilitação, mas preocupada com os obstáculos que terá que superar, a Ponte Preta não vai abrir mão do esquema 4-5-1 para enfrentar o Goiás, neste sábado, às 16 horas, no estádio Serra dourada, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os campineiros estão na nona posição, com 41 pontos, e tentam se recuperar da derrota para o Cruzeiro. Os goianos, em quarto lugar, com 47 pontos, também vêm de derrota na última rodada para o Palmeiras, em São Paulo. "O adversário é forte, o campo é muito grande e o gramado é alto, o que provoca um desgaste físico", justificou o técnico Estevam Soares toda a sua preocupação com o sistema de marcação. Para roubar, pelo menos, um ponto do Goiás, ele não tem dúvida. "Precisamos marcar muito forte". Por isso mesmo, Estevam não abriu mão do esquema idealizado pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, no primeiro turno. Difícil mesmo foi evitar as mudanças, provocadas por três expulsões. Na defesa, Thiago Matias vai ocupar a vaga de Preto; o volante Carlinhos entrará na vaga de Romeu e, no ataque, Tico, com uma proteção no ombro esquerdo, volta na vaga de Zé Carlos. O meia Elson, que desde o início da semana não havia treinado, sentindo fortes dores no joelho, conseguiu se recuperar e vai para o jogo. "A presença dele nos fortalece muito. Ele é um jogador que vive um grande momento e será importante para nós em Goiânia", comentou o treinador, nesta sexta-feira, momentos antes de viajar com a delegação. Para elevar o moral dos jogadores, a comissão técnica convocou Susy Fleury, especialista em psicologia esportiva, que durante duas horas desta quinta trocou idéias com o grupo. Neste jogo, a Ponte tenta quebrar um tabu de quase três meses sem derrotas do Goiás dentro dos seus domínios. O último tropeço aconteceu no dia 16 de julho: 3 a 1 para o Brasiliense. Além disso, tenta derrubar um tabu de sete anos sem vitórias sobre o Goiás no Serra Dourada. A última aconteceu no Brasileirão de 1998. Na ocasião, com um gol do volante Dionísio, a Ponte conseguiu se safar do rebaixamento com a vitória de 1 a 0.