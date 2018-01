Ponte: Adrianinho volta a ser titular O meia Adrianinho, de 21 anos, volta a ser titular da Ponte Preta depois de readquirir a confiança do técnico Marco Aurélio e no seu próprio futebol. Ele deve ser a principal novidade do time para o início do Campeonato Brasileiro, com a estréia marcada para dia 1º de agosto contra o Flamengo, em Juiz de Fora (MG). Mas, para o jogador, ainda falta muito para ele garantir uma vaga no time titular. "Estou com muita vontade de jogar, mas tudo vai depender dos últimos treinamentos", disse o jogador, com humildade, mas sem esconder sua vontade de se firmar de vez como titular do time. O principal problema é o grande número de jogadores para o meio-campo, como Piá, Marquinhos, Elivélton, Marco Aurélio e Umberto. Parece que o técnico Marco Aurélio encontrou um lugar diferente para a jovem revelação do estádio Moisés Lucarelli. Ele atuaria mais avançado, encostando no centroavante Washington, que seria a referência no ataque. "É uma função que já fiz e gosto muito", comentou o meia. O técnico testará esta fórmula nos dois próximos amistosos do time, o primeiro deles nesta quarta-feira, às 15 horas, diante do São Caetano. O jogo será realizado na fazenda Santa Filomena, em Jarinu, onde o time está concentrado desde segunda-feira cedo. O segundo jogo será contra o Rio Branco de Americana, sábado, no mesmo local. A idéia inicial é começar jogando diante do São Caetano no esquema 4-4-2. O time deve começar com Alexandre; Dionísio, Rodrigo, Ronaldão e André Silva; Fabinho, Mineiro, Marquinhos e Elivélton; Washington e Adrianinho. O meia Piá, recuperado de uma contusão na mão, está de volta aos treinamentos, mas não deve nem participar do jogo-treino. A diretoria mantém a posição inicial de não mais reforçar o elenco para o Brasileiro. O time ganhou dois reforços: o meia Marquinhos, emprestado junto à Portuguesa, e o lateral-esquerdo André Silva, do Vasco da Gama.