Ponte agora quer vantagem na 2ª fase Depois de obter a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A-1, a Ponte Preta parte agora para outra missão: garantir a primeira colocação e, consequentemente, a vantagem do empate nos dois jogos decisivos da fase final. Pela vasta experiência, o técnico Nelsinho Baptista sabe que qualquer detalhe é importante em uma semifinal, principalmente o fato de poder jogar por dois resultados iguais para disputar o tão sonhado título. "Nas minhas contas, ainda precisamos somar mais um ponto para garantirmos de vez a classificação. Depois, temos de trabalhar para garantir a primeira colocação e, consequentemente, a vantagem nas semifinais", destaca. Não vai ser difícil para a Ponte conseguir mais um ponto nos dois jogos que restam nesta fase de classificação (contra União Barbarense e Rio Branco). O time de Campinas é líder disparado com 28 pontos, possui a melhor defesa (15 gols sofridos) e o artilheiro do campeonato, Washington, com 12 gols marcados. Outro item favorável é o fato de ter conquistado o maior número de vitórias no Campeonato Paulista, oito no total. Destas, sete aconteceram no estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso, tido como um verdadeiro alçapão pelos adversários. Como exemplo da força pontepretana em seus domínios, basta lembrar que a última derrota em Campinas aconteceu no dia 19 de novembro do ano passado, pela Copa João Havelange. O Fluminense veio do Rio de Janeiro e venceu por 4 a 3. Depois disso, já completam 148 dias sem derrotas em Campinas. A grande fase que o time atravessa também vem rendendo frutos na Copa do Brasil. O time está nas quartas-de-final da competição e enfrenta agora o Remo-PA, a princípio nos dias 2 e 9 de maio. O atacante Washington também domina a artilharia do torneio nacional, com quatro gols marcados.