Ponte aguarda regularização de reforços para definir time contra o Londrina

O técnico Doriva pode ganhar mais duas opções para a partida deste sábado, quando a Ponte Preta recebe o Londrina, a partir das 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

+ Ponte Preta segura pressão, bate Criciúma e se reabilita na Série B

Últimos reforços anunciados pela diretoria, o volante André Castro e o lateral-esquerdo/meia Danilo Barcelos aguardam que seus nomes sejam publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o final da tarde desta sexta-feira.

A única certeza é que Doriva não vai poder contar com o polivalente Orinho, que, apesar de ser lateral-esquerdo de origem, vinha atuando como ponta. Ele foi expulso na vitória sobre o Criciúma por 1 a 0, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), no último final de semana.

Após conquistar os primeiros três pontos na Série B, a Ponte Preta tem a semana livre para treinamentos. O jogo contra o Londrina será o segundo dos seis jogos que o clube vai realizar com os portões fechados por conta de incidentes envolvendo seus torcedores na partida diante do Vitória, em Campinas, no Brasileirão do ano passado.