Ponte ainda busca o ponto extra A festa foi adiada no Moisés Lucarelli. Com o empate sem gols com o União Barbarense e depois com a derrota nos pênaltis, a Ponte ainda não confirmou a primeira colocação na tabela. Mas o técnico Nelsinho Baptista garante que o líder isolado do Campeonato Paulista vai tentar buscar os dois pontos necessários para atingir seu objetivo. "A situação ficou mais complicada, mas vamos buscar isso no jogo em Americana", disse o técnico Nelsinho Baptista, referindo-se ao jogo contra o Rio Branco, no próximo domingo. Com 28 pontos ganhos e na liderança isolada do Paulistão, a Ponte precisaria chegar aos 30 pontos para não ser alcançada por Corinthians e Santos, que podem atingir 29 pontos caso vençam seus últimos jogos. Por isso, a vitória em Americana seria o resultado ideal para a Ponte, ou então empatar com gols e ganhar a disputa do ponto extra nos pênaltis. Independente de tantas contas para garantir o primeiro lugar, que pode assegurar a vantagem dos empates nas semifinais, a Ponte já pode comemorar uma conquista: o título do interior. Seu maior concorrente nas últimas rodadas foi, coincidentemente, o próprio Rio Branco, que tem 25 pontos. E se vencer o confronto na última rodada, o time de Americana se iguala à Ponte em pontos, mas perde no número de vitórias - 8 contra 6. Embora este título seja simbólico, significará o prêmio de R$ 300 mil oferecido pela Federação Paulista. Ano passado, a Ponte também foi o primeiro colocado do interior. Antes de enfrentar o Rio Branco, a Ponte vai ao Pará pegar o Remo, pela oitavas-de-final da Copa do Brasil. A delegação vai deixar Campinas na quarta-feira cedo, para jogar na noite seguinte. Nelsinho não sabe ainda se poderá contar com o volante Mineiro e com o atacante Washington, que um dia antes defendem a seleção brasileira contra o Peru.