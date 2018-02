Ponte ainda comemora vitória A Ponte Preta ainda está comemorando a vitória sobre o Rio Branco, por 1 a 0, sábado, em Americana, o seu terceiro triunfo dentro do Campeonato Paulista. Todos destacaram a raça e garra do time, reconhecendo, porém, que ainda falta muito na parte técnica para mostrar um futebol vistoso e convincente. "Neste momento, nosso objetivo é somar pontos. Não interessa se na parte técnica ou na parte física", diz o técnico Vadão, que também ressaltou o fato do time não ter sofrido gol pela primeira vez desde o dia 28 de novembro do ano passado, quando venceu o Criciúma, por 1 a 0. O técnico, no entanto, reconhece que ainda tem muitos problemas para resolver até achar a formação ideal. A Ponte chegou aos 10 pontos e deu um passo para fugir da zona do rebaixamento. Agora tem a semana toda para se preparar visando o jogo contra a Portuguesa Santista, sábado, em Campinas.