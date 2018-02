Ponte ainda espera por Marco Aurélio A Ponte Preta tem sua nova comissão técnica praticamente formada e trabalhando, mas curiosamente o que falta é a peça mais importante: o técnico. Marco Aurélio Moreira está "apalavrado" com a diretoria e deve começar a trabalhar no Majestoso na próxima segunda-feira, dia 7. Ele tem 95% de chances de ser o substituto de Estevam Soares que agora dirige o Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro. Dois obstáculos, no entanto, ainda barram a volta do técnico para o clube. Um deles é o contrato vigente com o Kashima Reysol, do Japão, até dia 5 de junho, sábado. Até esta data ele não pode, por exigência contratual, comandar nenhum outro time. Outro problema é uma proposta do futebol português. Marco Aurélio pode ser contratado pelo Vitória de Guimarães, numa indicação de Luís Felipe Scolari, ex-técnico da seleção brasileira. O clube de Portugal vive processo eleitoral. O preferido de um dos candidatos é Manuel Machado, que na última temporada dirigiu o Moreirense. O técnico brasileiro seria o técnico do candidato de oposição, Manuel Almeida. Mas tudo leva a crer que o técnico assumirá a Ponte na próxima semana. Ele próprio formou a nova comissão técnica, com Nenê Santana e Felipe Moreira, seu filho, como auxiliares. Ronaldão de Jesus continua como gerente de futebol e Luís Fernando Goulart como preparador físico. A missão na nova comissão técnica, que já está trabalhando, será manter o time numa boa posição dentro do Campeonato Brasileiro. No momento o time soma 14 pontos, em nono lugar, a apenas um ponto dos líderes Criciúma e São Paulo. Na próxima rodada, dia 13, a Ponte enfrenta o Figueirense em Campinas. A diretoria também espera na próxima semana definir a contratação do meia Lindomar, ex-Goiás, que está atuando no Al Chabad, da Arábia Saudita, e que no final semana fará sua última apresentação diante do Ittirad. O acordo com o clube, segundo o seu procurador, Baltazar, já está definido.