Ponte ainda faz contas para não cair A delegação da Ponte Preta retornou a Campinas neste domingo, depois de conseguir seu objetivo na capital paranaense: não perder para o Coritiba. Mas o empate de 1 a 1, pelas circunstâncias, até foi considerado ruim e injusto pelo técnico Abel Braga. Com 46 pontos, o time de Campinas continua fazendo as contas para evitar o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Para o matemático na Unicamp, Laércio Vendite, que trabalha no departamento de estatísticas da Ponte, talvez com mais três pontos o time garanta sua permanência na Série A. "Com 49 pontos é possível, mas dentro de alguns cálculos antes da rodada. Depois estes números podem até mudar", explicou. A comissão técnica trabalha com uma margem maior, considerando necessários mais cinco pontos, ou seja, mais de 50% dos nove pontos que disputará nos três próximos jogos. Dois deles serão em casa, diante do São Paulo, na próxima rodada, e contra o Fortaleza, na última rodada. Entre os dois, a Ponte enfrentará o Flamengo, no Rio de Janeiro. O problema é que a Ponte não vence há 7 jogos no Campeonato Brasileiro, com quatro derrotas e três empates. Além disso, o aproveitamento em casa é fraquíssimo: não ganha desde o dia 13 de julho, quando passou pelo Bahia, por 1 a 0. São mais de quatro meses de jejum. Sem contar os inúmeros problemas provocados pela crise financeira do clube, que perdeu 20 jogadores só nesta temporada. Há duas semanas, o último desertor foi o zagueiro Rodrigo, que também entrou com ação trabalhista contra a Ponte. Para o jogo diante do São Paulo, no dia 30, a Ponte não o lateral-direito Marquinhos, expulso em Curitiba. Por outro lado, terá o retorno do meia Piá, que cumpriu suspensão automática por causa de cartões amarelos.