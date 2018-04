Ponte ainda irritada com derrota A derrota da Ponte Preta para o Coritiba, quinta-feira, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, não foi bem assimilada pelo vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlin. Ele não poupou críticas e nem amenizou nas palavras ao comentar, por exemplo, a atuação do juiz Luciano Almeida, do Distrito Federal taxado de "safadinho". Este juiz, segundo o dirigente, "está acostumado a apitar jogos no Sul e acabou nos prejudicando. Anulou um gol legítimo nosso e depois expulsou o Gustavo injustamente", completou. Insatisfeito em apenas atirar contra o juiz, o dirigente também descarregou sua raiva sobre o atacante colombiano Aristizábal que, segundo Eberlin, teria passado o tempo todo menosprezando os campineiros. "Ele é um imbecil, uma anta. Se eu estivesse em campo, teria quebrado a perna dele", completou. A verdade é que a Ponte Preta não vence há três jogos e agora tenta se reabilitar diante do Paraná, vice-lanterna, com 26 pontos, domingo, no Majestoso. Apesar da derrota, a Ponte continua com 46 pontos, em oitavo lugar. A principal novidade pode ser a estréia do meia Danilo, ex-Portuguesa, que teve sua documentação regularizada. Por outro lado estão confirmados os retornos do zagueiro Luiz Carlos, que cumpriu suspensão automática por expulsão, e o lateral-esquerdo Bill, que estava suspenso com três cartões amarelos. Saem, respectivamente, Gustavo e Cléber. O técnico Nenê Santana também já sabe com quem não poderá contar. O zagueiro Gustavo foi expulso, o meia Vânder sentiu uma lesão muscular, o meia Zé Maria recebeu o terceiro cartão amarelo e o meia Flávio continua vetado pelo departamento médico. O time realizou um coletivo nesta sexta-feira à tarde e no sábado cedo haverá apenas um recreativo.