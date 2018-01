Ponte ainda não está definida Para evitar surpresas logo na estréia do Campeonato Brasileiro, o técnico da Ponte Preta, Marco Aurélio Moreira, deixou de lado os testes com os esquemas táticos do time. Ele já confirmou que vai mesmo adotar um esquema mais tradicional, o 4-4-2, e que ainda tem algumas dúvidas para enfrentar o Flamengo, quarta-feira à noite, em Juiz de Fora (MG). A principal dúvida está no ataque, onde apenas o atacante Washington está confirmado. A outra vaga está sendo disputada pelo veterano Macedo e pelo ex-juniores Humberto. A diferença é que Macedo atua mais pelo lado direito do ataque, enquanto Humberto prefere atuar do lado esquerdo. É uma dúvida que o técnico deve levar até os vestiários. Outra dúvida está no meio-campo, onde Piá está prestes a perder sua camisa para Adrianinho. Mais por conta da indisciplina de Piá, que continua dando trabalho dentro e fora de campo. Recentemente ele sofreu um grave acidente de carro, ficando fora dos treinos por duas semanas, e depois demonstrou muito nervosismo nos treinos, discutindo com companheiros e sendo multado em 40% dos rendimentos. O meia Adrianinho, de reconhecido talento, fez o inverso, dedicando-se integralmente na pré-temporada e espera ganhar nova chance como titular. "Estou bem física e tecnicamente. Acho que estou pronto para agarrar esta chance", comentou. O elenco antecipou para domingo o retorno da concentração em Jarinu. Nesta segunda-feira treinou em dois períodos e deve fazer um rápido técnico-tático na terça-feira, antes de seguir para Juiz de Fora.