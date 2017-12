Ponte ainda sonha com a Sul-Americana Faltando quatro rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta ainda tem uma chance mínima de cair para a segunda divisão. Mas a equipe de Campinas sonha em chegar entre os 11 primeiros colocados e garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2006. "Não pensamos em rebaixamento de forma alguma, mesmo porque ainda vamos disputar 12 pontos", avisou o técnico Estevam Soares, já pensando no jogo de quinta-feira, contra o Coritiba, na capital panaense. Atualmente, a Ponte está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. A novidade do time será o retorno de Izaías, que cumpriu suspensão automática e ficará como opção no banco de reservas. Afinal, ele perdeu a vaga de titular para Evando, que marcou dois gols no empate de 2 a 2 com o Flamengo, domingo, em Campinas.