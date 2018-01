Ponte ainda sonha com vaga nas semifinais do Paulista Após a vitória por 2 a 0 sobre o Marília, no último domingo, a Ponte Preta voltou a sonhar com a classificação às semifinais do Campeonato Paulista. De acordo com matemáticos, o time campineiro tem 3% de chances de conquistar uma vaga. Para conseguir a vaga na última rodada, será preciso vencer o Sertãozinho no Estádio Moisés Lucarelli e torcer por derrotas de Palmeiras, Bragantino e Paulista. Se a combinação de resultados acontecer, a vaga fica com o time de Campinas no número de vitórias (10 a 9). ?Tudo pode acontecer na última rodada. Até a nossa classificação?, disse o zagueiro Emerson. O técnico Nelsinho Baptista lembra que o time já garantiu uma vaga para disputar o título do interior e que também já formou uma boa base para o Campeonato Brasileiro da Série B. ?Temos um base que permite colocar algum garoto ou algum reforço sem que eles fiquem com a responsabilidade de resolver as coisas?, afirmou. No duelo com o Sertãozinho, o time terá três desfalques. O goleiro Aranha, o volante João Marcos e o atacante Roger tomaram o terceiro cartão amarelo e irão cumprir suspensão.