Ponte, ameaçada, promete contratar Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 10 pontos e ameaçada pelo rebaixamento, a Ponte Preta promete sair à caça de reforços. Um meia armador e um atacante são as prioridades da diretoria, que pretende dar mais opções ao técnico Abel Braga. Os nomes são mantidos em sigilo e até mesmo a maneira como o time vai contratar em meio a uma grande crise financeira. Mas a derrota no dérbi, 2 a 0 para o rival Guarani, foi o sinal de que o elenco atual precisa ser mais forte. "Não adianta quantidade, mas qualidade", alerta Abel Braga, alvo de muitas críticas após a derrota de sábado em pleno Majestoso. Há 20 anos a Ponte não vence seu rival dentro de casa. Num primeiro momento, a diretoria pretende deixar baixar a poeira. Já manteve um contato com o atacante Sérgio Alves, que estava muito chateado e pensando até em deixar o clube. Artilheiro do time com seis gols ele tem sido o mais sacrificado nos últimos jogos, sendo sempre substituído. No dérbi não foi diferente: Sérgio Alves saiu no intervalo, tomou banho, chamou um táxi e deixou o estádio antes mesmo do término do jogo. Além de perder o principal clássico local, a Ponte Preta ainda teve que driblar dois oficiais de justiça que tentavam bloquear a renda. O advogado Cláudio Rodrigues tentava pegar 30% da renda, algo em torno de R$ 25 mil referentes a ações movidas pelos ex-jogadores Marquinhos, atualmente no Guarani, no total de R$ 80 mil, e de Claudinho, no Ceará, no valor de R$ 40 mil. Uma nova ação está sendo movida solicitando o dinheiro do próximo jogo, domingo, contra o Corinthians.