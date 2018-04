Ponte antecipa viagem para Minas Buscando sua oitava vitória fora de casa, a Ponte Preta embarcou nesta quinta-feira para Belo Horizonte (MG), onde no sábado, enfrenta o Cruzeiro, às 18 horas, no Mineirão. O time saiu de Campinas às 17 horas via Viracopos, em vôo direto para a capital mineira. O time campineiro defenderá a sexta posição, com 53 pontos. O técnico Nenê Santana comanda o último coletivo para o jogo na capital mineira, nesta sexta-feira à tarde. O treinador ponte-pretano ainda não se conforma com o empate em 1 a 1 com o Botafogo, na quarta-feira, no Moisés Lucarelli. "Temos que mudar nosso jogo quando atuamos em casa. Fora de casa, estamos indo bem, agora, só falta repetir as atuações no Moisés", disse Nenê. Ele defendeu a antecipação da viagem para manter "o grupo 100% concentrado só neste jogo". Para enfrentar o Cruzeiro, Nenê Santana poderá contar com o retorno do zagueiro Gustavo. O jogador já cumpriu os três jogos que fora punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por sua expulsão diante do Coritiba. Em contrapartida, o volante e capitão Marcus Vinícius e o volante Romeu são desfalques certos. O primeiro cumpre o último jogo de suspensão por sua expulsão diante do Paraná. Ele foi punido pelo STJD por três jogos. Já o volante Romeu recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Botafogo e está suspenso.