Ponte antecipa viagem para Salvador Para entrar no clima de decisão que envolve o jogo desta quinta-feira, às 20h30, contra o Bahia, no estádio da Fonte Nova, a diretoria da Ponte Preta resolveu antecipar a viagem para Salvador para a tarde desta terça-feira. Em 19º lugar, com 45 pontos ganhos, uma vitória contra os baianos praticamente livra o time do rebaixamento à Série B em 2004. A Ponte confia principalmente no mal momento vivido pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. Em penúltimo lugar, com apenas 40 pontos, o técnico Edinho Nazareth ficou irritado com o atraso de vários jogadores e acabou dispensando cinco jogadores do elenco. "Vencer na Fonte Nova é muito difícil, mas temos que confiar em nosso potencial e ajudar a Ponte a sair dessa situação difícil em que se encontra. Se o Bahia não vive um bom momento, temos que aproveitar", disse o meia Adrianinho, que será mantido. Para buscar os três pontos, o técnico Abel Braga espera pela recuperação do volante Ângelo, que sofreu uma contratura muscular e pode ser liberado. O jogador seria o substituto natural de Roberto, que passou por cirurgia após afundamento de um osso na face e não joga mais este ano. No último jogo, Romeu e Piá executaram a função de volante.