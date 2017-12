Ponte anuncia pacote de reforços com Tiago Real, Silvinho e goleiro do Palmeiras

A Ponte Preta formalizou na manhã desta sexta-feira a chegada de mais três reforços para a próxima temporada, quando disputará a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Paulista. O atacante Silvinho, que estava no Criciúma, o meia Tiago Real, ex-Coritiba, e o goleiro Vinícius Silvestre, do Palmeiras, estão confirmados na reapresentação do elenco, marcada para 2 de janeiro.

Vinícius Silvestre e Silvinho chegam a Campinas com um contrato de empréstimo até o final de 2018. O goleiro pertence ao Palmeiras, que cedeu sua promessa para ganhar mais experiência, e o atacante ainda tem contrato com o Seongnam IC, da Coreia do Sul. Já o meia Tiago Real chega em definitivo para a Ponte Preta e assinará um vínculo de duas temporadas.

O nome mais conhecido entre os três é o meia Tiago Real, revelado nas categorias de base do Coritiba. O jogador de 28 anos já tem dois títulos da Série B no currículo, pelo Palmeiras em 2013 e pelo próprio Coritiba em 2010. Experiente, passou também por Joinville, Goiás e Vitória. Seu melhor momento da carreira foi em 2015, quando disputou 60 jogos com a camisa do Bahia e marcou seis gols.

Já o atacante Silvinho terá em 2018 sua segunda passagem no estádio Moisés Lucarelli. Com 27 anos, ele já atuou pela Ponte Preta em 2014 e marcou dois gols na época. Revelado pelo Corinthians, viveu seu melhor momento com o Criciúma neste ano, com 36 jogos e 10 gols, mas na carreira já defendeu Chapecoense, Joinville, São Paulo e Penapolense, além de passagens pelo futebol austríaco e sul-coreano.

Por fim, o goleiro Vinícius já era especulado em Campinas. Paraná e Figueirense também tinham interesse nele, mas a Ponte Preta venceu a concorrência. Com passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, o jogador de 23 anos será emprestado pelo Palmeiras para ganhar mais experiência, já que não está nos planos do técnico Roger Machado, que, além de Fernando Prass e Jailson, vai ter o reforço de Weverton, do Atlético-PR, em 2018.

A Ponte até então só tinha anunciado o zagueiro Wesley Matos (ex-Vila Nova) como reforço para a próxima temporada, mas os nomes do lateral-esquerdo Gilson (Botafogo), do volante Wellington Simião (Avaí) e do meia Andrigo (Internacional) interessam. Do elenco de 2017, 13 jogadores foram mantidos.