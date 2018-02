Ponte anuncia reforço desconhecido Sem dinheiro para grandes contratações, a diretoria da Ponte Preta anunciou na manhã desta segunda-feira o meia-atacante Riva como primeiro reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. Aos 32 anos, ele é totalmente desconhecido da torcida. Revelado pelo Valeriodoce-MG, passou ainda por Cruzeiro e América-MG antes de se transferir para o futebol português, em 1992. Por lá atuou no Paços Ferreira, Chaves, Vitória de Guimarães e Braga. No ano passado, foi tentar a sorte no Al Haiaka, do Qatar, mas ficou pouco tempo. De volta ao Brasil, Riva disputou o Campeonato Mineiro deste ano pelo Villa Nova, de Nova Lima. Um lateral-direito, dois zagueiros, um meia e um atacante ainda deverão chegar ao Majestoso. Nenhum deles, entretanto, irá atuar na estréia do Brasileirão no próximo domingo, contra o Internacional-RS, em Porto Alegre. O prazo de inscrições de jogadores na CBF para a primeira rodada já se esgotou.