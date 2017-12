Ponte ao estilo "Ênio Andrade" Para manter sua invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro, domingo, no Morumbi, contra o São Paulo, a Ponte Preta vai manter a filosofia do técnico Marco Aurélio Moreira que copia a fórmula de um antigo treinador já falecido: Ênio Andrade. A Ponte, no estilo "Ênio Andrade" tem como prioridade a marcação e depois a busca dos gols e da vitória. Mas se existe alguma crítica que tira Marco Aurélio do sério é ser chamado de retranqueiro. "Simplesmente procuro conscientizar meu time da necessidade de se marcar, de ter muita pegada no meio-campo e de não dar espaço para o adversário. Quem não faz assim, hoje em dia, está morto", defende-se o técnico, que admite sua admiração por Ênio Andrade. "Aprendi muito com ele durante uma rápida passagem no Coritiba", recorda Marco Aurélio, campeão brasileiro de 1985 pelo Coxa. Ênio Andrade é, reconhecidamente, um dos melhores técnicos que o Brasil já teve, se destacando na década de 80 no Internacional-RS. Depois passou por vários clubes brasileiros e até mesmo do interior paulista, como Guarani e Bragantino. Para defender-se no Morumbi, a Ponte Preta terá duas mudanças. O lateral direito Dionísio volta ao time depois de cumprir suspensão automática diante da Portuguesa de Desportos. Ele entra no lugar de André Santos, que atuou improvisado. No meio-campo, Roberto será o substituto de Fabinho, suspenso por dois jogos por sua expulsão diante do Corinthians, quando agrediu o corintiano Rogério com um soco na cabeça. O lateral-esquerdo Elivélton, poupado dos últimos treinos por sentir dores na perna esquerda, está confirmado. O time realizou um treino técnico-tático nesta sexta-feira no próprio gramado do Majestoso. A Ponte é quinta colocada no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos ganhos. Além disso está invicta, ao lado de Santos e Fluminense. Neste jogo contra o São Paulo, o time tenta quebrar um tabu histórico: nunca venceu o adversário no Morumbi em competições nacionais. Foram cinco confrontos, com cinco vitórias do São Paulo.