Ponte aposta em confrontos diretos Depois de perder para o líder Atlético-PR, no último domingo por 3 a 2 e cair da nona para décima posição na classificação, com 58 pontos, a Ponte Preta ficou um pouco mais distante de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana em 2005. No entanto, o técnico Nenê Santana afirma que o objetivo ainda está em mente e o primeiro passo a ser dado será neste domingo, em Campinas, quando o time fará de tudo para vencer o Criciúma, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Nosso objetivo de ir à Sul-Americana está de pé. Temos boas chances de buscar a vaga", salientou o técnico, um dos alvos das críticas da torcida, após a derrota para os paranaenses. Apesar das três derrotas consecutivas para São Caetano (3 a 0); Grêmio (6 a 1) e Atlético-PR, as chances do time de Campinas disputar a competição internacional realmente são boas, já que a Ponte terá dois confrontos diretos com concorrentes à vaga: o Fluminense (12º com 57 pontos), dia 4 de dezembro, no Rio de Janeiro, e o Internacional (9º com 58 pontos) no dia 12. Para o confronto com os catarinenses, Nenê Santana não poderá contar com o lateral-direito Luciano Baiano, que voltou a sentir dores no abdômen, além do lateral-esquerdo Bill e do volante Flávio, suspensos. Em contrapartida, o lateral André Cunha e o gol eiro Lauro retornam de suspensão. "Espero voltar e ajudar o time a se recuperar dos últimos resultados negativos", disse Lauro, que deixou o time depois de uma seqüência de 82 jogos entre os titulares. A boa notícia ficou por conta da recuperação do meia Lindomar, que se recuperou de dores musculares. Com a sua volta, o time pode ficar mais ofensivo, ao contrário do que aconteceu domingo, quando a Ponte jogou com quatro volantes no meio-campo. O meia Danilo deve ocupar a vaga de Flávio.