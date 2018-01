Ponte aposta na manutenção do esquema Na esperança de acabar com a série negativa de sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o técnico Estevam Soares, da Ponte Preta, adiantou que não fará mudança no esquema tático contra o Paysandu, na quarta-feira , em Belém, pela 24.ª rodada. Ele acha que o 4-5-1 é o mais apropriado para o momento. "Não se muda um esquema de uma hora para outra ou por simples vontade. Estamos treinando alternativas, mas ainda neste jogo não vamos experimentá-las", justificou Soares, lembrando que o time chegou aos 33 pontos atuando desta maneira com forte predomínio da marcação. Ele ficou satisfeito ao saber que o meia Danilo, recuperado de contusão, voltará ao time após dois jogos fora. A idéia também é promover a estréia do centroavante Tico, que executaria a mesma função do ex-titular Kahê. "Segurar os zagueiros com sua força física e ser referência ofensiva", explica o técnico, que comandará um coletivo nesta sexta-feira. O time continua treinando na cidade de Porto Feliz (SP), enquanto a diretoria segue atrás de novos reforços. O meia Élson, ex-Palmeiras e que estava no Sttutgart, da Alemanha, está confirmado. Os atacantes Vinícius, do Sport, e Alecsandro, do Vitória, estão nos planos, mas ainda não há nada fechado.