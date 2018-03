Ponte aposta tudo na Copa do Brasil Se depender da confiança do técnico Nelsinho Baptista, a Ponte já pode se considerar classificada para a fase semifinal da Copa do Brasil. Na quarta-feira à tarde, a Ponte enfrenta o Fortaleza-CE, precisando da vitória. "A Ponte está apenas cinco jogos de um título inédito, que é o da Copa do Brasil. Respeitamos o adversário, mas temos que buscar a vitória a todo custo", disse Nelsinho Baptista. O vice-presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlim, se reuniu nesta segunda-feira com o elenco do time. Mas nada de puxão de orelhas, o dirigente quis apenas mostrar aos jogadores a importância do jogo contra a Fortaleza, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ele pediu mais empenho e dedicação para chegar nas semifinais da competição. O torneio nacional dá uma vaga para a Copa Libertadores da América e Eberlim quer que os jogadores tenham consciência disso. O dirigente não quer que se repita o que aconteceu no jogo contra o Botafogo, pelas semifinais do Paulistão. Na ocasião a Ponte precisava vencer por qualquer resultado para se classificar, mas não conseguiu alcançar seu objetivo, empatando em 3 a 3. Para se classificar para as semifinais, a Ponte precisa vencer o Fortaleza por dois gols de diferença. Se a Ponte vencer por 1 a 0, o jogo vai ser decidido nos pênaltis. Para passar pelo Fortaleza, o time confia na presença da sua torcida e por isso está fazendo uma promoção nos ingressos. O torcedor que comprar uma camisa oficial da equipe na loja no Moisés Lucarelli, ganha um ingresso para a partida. A diretoria alvinegra colocou à venda uma carga de 8 mil ingressos nas bilheterias do estádio. As vendas acontecem a partir das 8 horas de amanhã.