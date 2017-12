Ponte apresenta auxiliar e espera técnico Como já era esperado, a diretoria da Ponte Preta confirmou nesta segunda-feira à tarde, a contratação de Nenê Santana como auxiliar técnico do time para o Campeonato Brasileiro. E espera até o final da semana anunciar Marco Aurélio Moreira com o substituto de Estevam Soares, que se transferiu para o Palmeiras na semana passada. O vice-presidente Marco Antênio Eberlin assegura que o acerto com Marco Aurélio "está 95% certo". O problema é que o técnico se comprometeu aguardar até o dia 5 de junho sobre uma proposta do Vitória de Guimarães, de Portugal. O clube português está em eleição e um dos candidatos tem no brasileiro seu técnico preferido. "Por enquanto não penso em ser interino porque espero uma solução rápida para a vinda do novo técnico", comentou Nenê Santana, ex-zagueiro do clube, que brilhou no time vice-campeão paulista duas vezes, em 1979 e 1981. Ele também atuou no Palmeiras, Vasco da Gama e futebol português. A diretoria alega que não teve pressa na definição do novo técnico por causa da interrupção do Campeonato Brasileiro. O time só volta a atuar dia 13 de junho contra o Figueirense, no Majestoso, em Campinas. Tanto que o elenco foi dispensado até a próxima quarta-feira cedo. No sábado, na derrota em casa para o Juventude, por 1 a 0, o time foi dirigido interinamente pelo supervisor Ronaldão de Jesus. Por outro lado, o lateral-esquerdo Bill foi liberado do Hospital Beneficência Portuguesa. Ele ficou 24 horas internado devido a uma queda de cabeça no sábado, após um choque com o zagueiro Neto. Ele caiu de cabeça, ficou desacordado e preocupou todo o departamento médico. Atendido pelo neurologista José Claret, o jogador passou por exames detalhados e que não apontaram nenhuma lesão grave, apenas uma compressão na coluna cervical. Bill será acompanhado de perto nos próximos 15 dias, período que ficará afastado dos treinamentos. Para o jogo contra o Figueirense, o time sofreu duas baixas: o ala André Cunha e o volante Romeu, que receberam o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o zagueiro Alexandre, que cumpriu automática, estará de volta. Antes da oitava rodada, a Ponte ocupava a quinta posição, com 14 pontos. Agora perdeu quatro posições, estando em nono lugar.