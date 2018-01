Ponte apresenta mais dois reforços Disposto a apagar a má campanha de 2003, quando lutou contra rebaixamentos nos Campeonatos Paulista e Brasileiro, a Ponte Preta apresentou nesta quarta-feira mais dois reforços para esta temporada. Para se juntar ao volante Thiago Anziotto, que já havia sido contratado, chegaram o zagueiro Alexandre e o lateral-esquerdo Bill. Alexandre, de 28 anos, chega com a experiência de ter passado dois anos e meio como titular do Palmeiras. Com o rebaixamento no Brasileirão, o jogador acabou deixando o clube e teve uma rápida passagem pelo Goiás, onde acabou perdendo espaço com a saída do técnico Candinho. Bill também chega após cair em descrédito no Marília. Depois de iniciar como titular, acabou perdendo a posição para Galego. Aos 27 anos, o lateral, que já atuou por Vasco, Portuguesa Santista, São Caetano, Bragantino e Rio Branco, espera se reerguer juntamente com a Ponte Preta, que se uniu à Olimpic Team, empresa italiana que cuidará do departamento de futebol do clube nos próximos dois anos.