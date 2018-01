Ponte apresenta o atacante Weldon A Ponte Preta apresentou nesta sexta-feira mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista. Trata-se do atacante Weldon, ex-Santos e Sport, que assinou contrato de um ano com o clube de Campinas. Embora já tenha acertado tudo, o jogador está fora da estréia do time no Campeonato Paulista, contra o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi. Isso porque não foi inscrito a tempo para o jogo - o prazo acabou na quinta-feira. Outro que está chegando ao estádio Moisés Lucarelli é o lateral-direito Luciano Baiano, que defendeu o Flamengo no último Campeonato Brasileiro. Há sete meses, o jogador havia deixado a equipe de Campinas, com alguns salários atrasados, para acertar com o clube carioca, mas não teve muitas oportunidades lá. Ele deve iniciar os treinamentos na próxima segunda-feira. Em contra-partida, o lateral-direito Rissut, contratado na última terça-feira, pode ser dispensado pela diretoria da Ponte. Existe uma suspeita de que ele esteja com uma contusão no joelho. Se isso for constatado durante os exames, o contrato será rescindido. Até o momento, a Ponte já anunciou dez reforços. São eles: o goleiro Aranha, o zagueiro Alexandre, os laterais Bill e Luciano Baiano, o volante Marcos Vinícius, os meias André Cunha, Kléber, Xandão e Zé Renato e atacante Weldon. Além deles, foram reintegrados ao grupo o volante Romeu e os meias Piá e Roger. O clube ainda negocia com Viola, com quem espera fechar nas próximas horas.