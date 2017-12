Ponte apresenta técnico e 2 reforços A Ponte Preta tenta pôr fim à série incrível de seis derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro com algumas mudanças. A principal delas é a nova comissão técnica, liderada pelo técnico Estevam Soares, mas a diretoria aproveitou a sexta-feira para apresentar dois reforços: o zagueiro Preto, ex-Guarani, e o atacante Tico, ex-Avaí. Estevam, ex-São Caetano, chega ao Majestoso pela terceira vez e se diz confiante na recuperação do time que durante oito rodadas liderou a competição. "Estou confiante, mas nossa prioridade é vencer o primeiro jogo", domingo, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Junto com o técnico chegaram os auxiliares José Roberto Portella e Gérson Sodré. Ainda pela manhã, a diretoria confirmou a contratação de Preto, zagueiro de 26 anos, ex-Santos e que rescindiu contrato com o Guarani. E surpreendeu ao apresentar o atacante Tico, de 27 anos, ex-Paraná e Avaí, e de larga experiência fora do País: passou pela China, Portugal, Coréia do Sul e Japão. O time ainda está indefinido para enfrentar o Atlético, mas o novo técnico, que substituiu Zetti, poderá escalar o lateral direito Rissut, recuperado de contusão, e o zagueiro Thiago Matias, que cumpriu suspensão automática na derrota, de 2 a 0, para o Atlético-PR.