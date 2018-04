Ponte apressa venda de Washington A sina dos grandes clubes brasileiros parece ter se tornado a mesma que antes era destinada aos clubes do Interior do País: revelar ? ou consagrar ? jogadores para depois negociá-los com outros clubes mais poderosos. A Ponte Preta não poderia fugir à regra. Há semanas o seu presidente, Sérgio Carnieli, está tentando ?fazer caixa? com sua maior estrela: o centroavante Washington, 26 anos, 1,89m, 88 quilos, um dos mais cobiçados artilheiros em atividade no País. Até agora o único a fazer um lance concreto pelo centroavante foi o São Paulo, mas a cada dia surge o nome de um novo suposto pretendente. Leia mais no JT