Ponte aproveita bem folga no Brasileiro A Ponte Preta só se reapresenta nesta quarta-feira de manhã, no Estádio Moisés Lucarelli. Os jogadores receberam folga após a derrota de sábado por 1 a 0 para o Juventude-RS. Os atletas aprovaram a folga dada pela comissão técnica. Por causa dos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, o time só volta a jogar no dia 13 de junho, contra o Figueirense-SC, em Campinas. Mas a comissão técnica justificou a liberação do elenco pelo excelente rendimento conseguido durante o período de pré-temporada, antes do início da competição. "Ficamos três semanas treinando", lembra o fisicultor Luis Fernando. Ele foi o responsável pel a elaboração do planejamento ao lado do técnico Estevam Soares, agora no Palmeiras. O experiente atacante Macedo gostou da liberação. "A rotina do jogador de futebol é muito estressante. A necessidade de vencer, a cobrança, as viagens, os treinos, os jogos. Tudo isso acaba provocando muito cansaço, algumas lesões. A gente aproveita para visitar a família, rever os amigos", destaca o atacante, que tem a família morando em Americana, a 40 quilômetros de Campinas. Dois jogadores não tiveram folga. Márcio Goiano, que se recupera de uma cirurgia no joelho, faz trabalho de fortalecimento muscular. O atacante Anselmo também realiza atividade física para se recuperar de uma lesão na parte posterior do joelho direito. A partir desta quarta-feira, os jogadores reiniciam os treinamentos. Os trabalhos técnicos serão realizados pelo auxiliar-técnico Nenê Santana, ex-jogador do clube, que foi contratado na segunda-feira. O vice-presidente Marco Eberlin já anunciou que uma definição quanto à contratação do técnico Marco Aurélio Moreira só sairá no final desta semana.