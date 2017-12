Ponte arranca empate com Flu no Rio: 2 a 2 Numa partida equilibrada, Ponte Preta e Fluminense empataram neste sábado por 2 a 2, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e se distanciaram um pouco mais da temida zona de rebaixamento. Com as derrotas de Grêmio e Bahia, tanto o time paulista quanto o Tricolor respiram na competição. A Ponte agora tem 45 pontos enquanto a equipe carioca alcançou os 43. O primeiro tempo foi muito fraco e só ganhou ritmo depois dos 35 minutos, quando ambas as equipes começaram a desperdiçar boas oportunidades para abrir o placar. Antes, porém, a partida foi marcada por muitos erros. O Fluminense apresentava um meio-de-campo desorganizado. Seu principal jogador, o meia Carlos Alberto, era muito bem marcado pelo volante Romeu. A Ponte Preta tocava mais a bola e administrava o jogo, tentando aproveitar uma falha do adversário e, assim, fazer o seu gol. Até que aos 36 minutos, o lateral-esquerdo Jadílson cruzou e o atacante Marcelo, livre, cabeceou por cima do gol de Lauro. O time paulista respondeu em seguida com o meia Adrianinho. Ele jogou a bola na área e Gigena, de cabeça, obrigou o goleiro Kleber a espalmar para escanteio. Após a cobrança, Rodrigo finalizou para fora. Ao deixar o campo, o craque Romário, que praticamente não tocou na bola, sintetizou o desempenho do Fluminense em uma frase: "A equipe não jogou bem", disse. No intervalo, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, cobrou disposição dos jogadores tricolores. E a bronca deu resultado. Logo aos três minutos do segundo tempo, o atacante Marcelo insistiu na finalização e abriu o marcador. A Ponte Preta não se abalou com o gol sofrido e, em dois ataques, quase empatou. No primeiro, Nenê cabeceou com perigo. No segundo, Lucas tentou de peixinho sem êxito. O Fluminense foi acuado em seu campo de defesa e o gol de empate parecia ser questão de tempo. Até que, aos 18 minutos, após cobrança de falta, o mesmo Lucas cabeceou à esquerda de Kleber, empatando a partida. No ataque seguinte, o time paulista quase virou o placar. Marquinhos chutou cruzado e o goleiro tricolor salvou com os pés. Aos 33, porém, veio a virada da Ponte Preta. Lucas finalizou e Kleber defendeu. O mesmo jogador pegou a sobra e cabeceou para a área. Gigena, sozinho, completou para o gol. Mas a alegria paulista durou pouco. Aos 36, Júnior César tabelou com Romário e marcou um belo gol.