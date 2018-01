Ponte arranca empate contra o Criciúma A promessa de que dias melhores virão parece que está se concretizando. Mesmo sofrendo com a perda de pontos nos tribunais e jogadores na Justiça ou com contusão, a Ponte Preta, com um gol aos 46 minutos do segundo tempo, empatou com o Criciúma, por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Majestoso. O time de Campinas marcou um ponto importante, talvez o primeiro válido, para a seqüência do Campeonato Brasileiro. O Criciúma está com cinco pontos. Apesar do heróico resultado, em campo, tanto a Ponte quanto o Criciúma pouco produziram no primeiro tempo. A primeira grande chance do jogo aconteceu aos 18 minutos, quando Adrianinho cruzou para Fabrício Carvalho, que cabeceou rente à trave do goleiro Fabiano. Em um jogo de poucos lances de emoção, a melhor jogada aconteceu aos 21 minutos. O atacante Guilherme, do Criciúma, trombou com o auxiliar Erich Bartholomeu Bandeira, que caiu estatelado no chão. A Ponte ainda teve outra boa chance de abrir o placar aos 45 minutos, quando Vaguinho chutou forte e o goleiro Fabiano fez grande defesa. Na etapa final, a Ponte voltou com mais vontade e nos três primeiros minutos chegou ao gol do Criciúma quatro vezes. Na melhor delas, Adrianinho escorou mal um cruzamento da direita. Atrás dele, em excelente posição, Fabrício Carvalho poderia ter fuzilado o goleiro Fabiano. Mas o Criciúma não estava morto e aos 11 minutos esteve muito perto de marcar. Após bobeada da defesa, Cléber cabeceou sozinho e o goleiro Alexandre Negri apenas viu a bola sair pela linha de fundo. E o gol do Criciúma acabou saindo aos 26 minutos. O ex-pontepretano Luciano Almeida cruzou e o zagueiro Cametá cabeceou sem chances para Alexandre Negri. Minutos depois o autor do gol foi expulso. Com um jogador a mais o time de Abel Braga foi para cima e conseguiu o empate nos acréscimos. Vaguinho cruzou rasteiro e o zagueiro Luís Carlos, que só soube que jogaria momentos antes da partida, fuzilou o goleiro Fabiano, que ainda salvou a virada em um chute de Fabrício Carvalho aos 48 minutos. Ficha Técnica: Ponte Preta: Alexandre Negri; Mantena (Lucas), Gabriel, Luís Carlos e Alan; Ângelo, Rafael Ueta, Adrianinho (Luizinho Vieira) e Riva (Vaguinho); Sérgio Alves e Fabrício Carvalho. Técnico: Abel Braga. Criciúma: Fabiano; Eto, Cametá, Luciano e Luciano Almeida; Cléber Gaúcho, Cléber, Alonso e Saulo (Juca); Guilherme (Alexandre) (Duílio) e Delmer. Técnico: Edson Gaúcho. Gols: Cametá aos 26 e Luís Carlos aos 46 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wilson de Souza Mendonça (Fifa/PE). Cartão amarelo: Eto. Cartão vermelho: Cametá. Local: Estádio Moisés Lucarelli. classificação